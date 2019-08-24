شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للدور الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، اليوم السبت، نتيجة الدور الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسى 2018/2019.

وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 97.13%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 149302 طالبًا وطالبة، فى حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 92.54%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 122430 طالبًا وطالبة.

وهنأ وكيل الأزهر جميع الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا دوام التفوق والنجاح لجميع الطلاب.

من جانبه أوضح الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن نسب النجاح هذا العام زادت بشكل ملحوظ عن العام الماضي، فقد بلغت نسبة النجاح العام الماضى لشهادة الابتدائية 95.97% فى حين بلغت هذا العام 97.13%، بينما بلغت نسبة نجاح الشهادة الاعدادية العام الماضى 85.29% وبلغت هذاالعام 92.54%، مؤكدًا أن ذلك يعود إلى الجهود التى يقدمها الأزهر لأبنائه من تدريب للمعلمين وتطوير للمناهج والمتابعة المستمرة للمعلمين والطلاب.