ضبط سيارة محملة بـ10 أطنان أسمدة مغشوشة بالتبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبـ محمد الصاوي:

تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيارة محملة بـ10 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر بدائرة قسم شرطة التبين.

تمكن المقدم محمد بكري، رئيس مباحث قسم شرطة التبين والرائد محمد سامي، معاون المباحث، وبصحبتهم القوة المرافقة بمنطقة كورنيش النيل دائرة القسم من ضبط "ط. م" سائق ومقيم الحوامدية؛ حال استقلاله سيارة نقل "ملك شقيقه " محمل عليها عدد 200 شيكارة أسمدة زراعية بإجمالي وزن 10 أطنان مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الجنوب، والعقيد شريف فيصل، مفتش المباحث، بما أسفر عنه الضبط اعترف بان المضبوطات عبارة عن مواد جيرية تحصل عليها من مصنع كائن بمنطقة عرب أبو ساعد في مركز الصف ؛ وقيامه بإعادة تعبئتها بقصد بيعها كسماد زراعي لتحقيق إرباح غير مشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق، نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الجنوب، واللواء شريف وجيه، مساعد فرقة حلوان، إلى النيابة العامة.