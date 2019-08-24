بعد قليل.. قطع المياه عن 20 منطقة بالقاهرة لمدة 18 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبد الناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن 20 منطقة بالمحافظة، اليوم السبت.

وأوضحت الشركة في بيان، أن المناطق هي: (إسكان صف الضباط – إسكان تقسيم مكة والرجاء – إسكانات النيل بجميع حروفها – إسكانات القاهرة بجميع حروفها - تقسيم عرب الجرعان والريان والأهالى – إسكانات إسبيكو القديم والجديد – إسكانات الوادى والعبد القديم والجديد – مساكن الأملاك 2).

وأضافت شركة المياه، أن قطع الخدمة يستمر لمدة 18 ساعة اعتبارا من الساعة العاشرة صباح اليوم السبت وحتى الساعة الرابعة من صباح غدٍ الأحد؛ بسبب أعمال تحويل خط المياه قطر 800 مللى الضغط العالى لمحطة مياه المرج بشارع ترعة الطوارئ لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة ، لافتة إلى أنه توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.