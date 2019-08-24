أخبار مصر | عاجل.. السيسي يصل إلى فرنسا للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. السيسي يصل إلى فرنسا للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى مدينة "بياريتز" الفرنسية، للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن قمة الدول السبع تتناول هذا العام عدداً من الموضوعات، من بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسبل مواجهة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة في أفريقيا، فضلاً عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه من المنتظر أن يلقي السيد الرئيس كلمة أمام قمة شراكة مجموعة السبع وأفريقيا، باعتبار سيادته رئيس الاتحاد الأفريقي، تتناول عرض الرؤية الأفريقية إزاء سبل تحقيق السلام والتنمية المستدامة، وترسيخ أسس الشراكة العادلة بين أفريقيا ودول مجموعة السبع في إطار المصالح المشتركة والمتبادلة. كما سيلتقي سيادته على هامش فعاليات القمة مع عدد من قادة الدول المشاركة، لبحث العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.