أخبار مصر | ما حكم الشرع في الاستيلاء على السلع المدعمة لتحقيق أرباح غير مشروعة؟.. الإفتاء تجيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ما حكم الشرع في الاستيلاء على السلع المدعمة لتحقيق أرباح غير مشروعة؟.. الإفتاء تجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع "الفيسبوك"، سؤالا عن حكم الشرع في الاستيلاء على السلع المدعمة لتحقيق أرباح غير مشروعة؟".

وجاء رد "الإفتاء"، أنه لا يجوز الاستيلاء أو الحصول على السلع المدعمة لتحقيق أرباح بطريقة غير مشروعة، وأنه يجب على القائمين على أمر السلع المدعمة أن يتقوا االله سبحانه وتعالى في أنفسهم، وفي حقوق الناس ومعايشهم، وأن يحرصوا على تسليم الأمانات إلى مستحقيها دون غيرهم.