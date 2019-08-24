شكرا لقرائتكم خبر عن غالبية القراء يؤيدون تغليظ عقوبة استخدام الكلاب فى ترويع المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام " الخليج 365" باستطلاع قرائه حول استخدام البعض الكلاب فى ترويع المواطنين فى سؤال بعنوان : هل تؤيد تغليظ عقوبة استخدام الكلاب فى ترويع المواطنين ؟ Advertisements وجاءت النتيجة كالتالى : غالبية القراء بنسبة 97% أجابوا بنعم فى حين أجاب 3% فقط من القراء بلا.

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