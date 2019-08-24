شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مطار الأقصر الدولى يستقبل أول أفواج الحجاج العائدين من الأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار الأقصر الدولى، أول أفواج الحجاج على رحلات خطوط مصر للطيران رقم 696 بإجمالي 141 حاجاً عقب عودتهم من أداء فريضة الحج، وتم تحرير كروت الصحة العامة لجميع الركاب وطاقم الضيافة.

وأعلن مطار الأقصر الدولي – في بيان صحفي – أنه تم الانتهاء من تسجيل جميع الكروت على برنامج تسجيل القادمين من الخارج وفي انتظار باقي رحلات الحجاج.

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