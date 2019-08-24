شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرى اليوم» تنشر تفاصيل العرض المتحفى لـ«اليونانى الرومانى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتورة منى حجاج، عضو اللجنة الوزارية لتصميم سيناريو العرض المتحفى للمتحف اليونانى الرومانى، ورئيس جمعية الآثار فى الإسكندرية، تفاصيل السيناريو الجديد المقرر تطبيقه عقب الانتهاء من مشروع ترميم وتطوير المتحف اليونانى الرومانى، أكبر متحف فى الوجه البحرى وأكبر متحف متخصص فى الحضارة اليونانية الرومانية فى منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط والمسجل أثرا إسلاميا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 1983.

«المصرى اليوم» تنشر تفاصيل السيناريو الجديد للعرض المتحفى للمتحف الذى يجرى به مشروع ترميم وتطوير بتكلفة مبدئية تقدر بـ356.5 مليون جنيه، والمقرر افتتاحه باحتفالات أكتوبر العام المقبل.

وقالت «حجاج» فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن السيناريو المختار صممته ووافقت عليه فى البداية لجنة دولية ضمن خبراء مصريين وأجانب، وهو السيناريو الموضوعى والمعروف عالميًا، حيث جرى الانتهاء من 80% منه بعد إدخال بعض التعديلات عليه، والتى تتفق مع التركيب الفيزيائى والشكل الهندسى لمبنى المتحف اليونانى الرومانى.

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وأوضحت أن التصميم الجديد يتيح للزائر عندما يدخل إحدى قاعات العرض أن تتحول إلى قاعات ذات موضوعات واضحة، مثل الحياة اليومية فى مصر فى العصرين البطلمى والرومانى، بحيث يدخل الزائر ليرى الآثار المعبرة عن الحياة اليومية والنشاط المعبر للبشر فى تلك العصور، وعندما يدخل قاعة الحكام والحكم، سيرى تماثيل للملوك والملكات البطالمة والأباطرة الرومان، ليشاهد نماذج مما يتعلق بالحكم مثل العملات الرسمية والآثار الباقية مما أنتجته الدولة فى تلك الفترة، والمعبرة عن الدولة فى ذلك الحين.

وأضافت أن السيناريو المقرر تطبيقه هو السائد عالميًا، وهو السيناريو الموضوعى الذى يهدف إلى أن الزائر عندما يدخل القاعة يشعر أنه يعيش مع الإنسان القديم ويفهم أسلوب حياته. وعن القاعات الجديدة المخصصة للعرض بعد انتهاء مشروع الترميم، أشارت إلى أنه يوجد طابقان و20 قاعة عرض لاستيعاب نحو 30 ألف قطعة أثرية تعود للعصرين اليونانى والرومانى، فضلًا عن وجود قاعة فى البداية تعبر عن العلاقات بين مصر واليونان قبل الإسكندر الأكبر، أى قبل العصر البطلمى، وتُرض فيها آثار ما قبل الإسكندر.

وكشفت عن أبرز القطع المقرر عرضها فى المتحف بعد تجديده قائلة: إنه سيضم العديد من القطع بالغة الأهمية والتى تعرض لأول مرة، مثل قطعتين «توأم» كانت كل قطعة موجودة فى محافظة، ولأول مرة سيتم عرضهما متجاورتين، وهما قطعة كبيرة ضخمة ولها توأم آخر.. علاوة على تمثال معروف خطأً لدى الجمهور بتمثال الإلهة إيزيس فاريا، لكن هو فى الواقع لملكة بطلمية، والتمثال اكتشف فى الستينيات وتم انتشاله من تحت الماء مكسورا جزءين ولم يعرض من قبل، والتاج اكتشف فى التسعينيات تحت مياه الميناء الشرقية ولم يعرض، وأصبح التمثال 3 قطع وسيعرض لأول مرة مكتملًا.. كما توجد قاعة للعروض الأثرية المتغيرة وهى مهمة جدا وستُرض بها آثار مصرية لأول مرة، مثل الآثار الغارقة التى لم تعرض حتى الآن، كما توجد قاعة الحركة العلمية السكندرية - مدرسة الإسكندرية العلمية- كما تم اختيار قطعة الفسيفساء التى تم الإعلان عن اكتشافها مؤخرًا فى منطقة آثار كوم الدكة.

وقال العميد هشام سمير، مساعد وزير الآثار للشؤون الهندسية، إنه سيتم الانتهاء من المشروع ككل فى الربع الأخير من العام المقبل 2020، حيث تجرى الأعمال بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والهيئة فى إبريل 2017، حيث تم البدء فى أعمال التطوير والترميم للمتحف فى فبراير 2018، بعد توقف الأعمال الذى دام قرابة 8 سنوات. وأضاف «سمير» لـ«المصرى اليوم» أن الجهة المنفذة انتهت من بناء الهيكل المعدنى بالكامل والمبنى الإدارى، وجار إجراء البروفات النهائية الخاصة بالمتحف، وأعمال الترميم والتشطيبات النهائية لقاعات عرض القطع الأثرية، لافتا إلى أنه تم تركيب أنظمة الأمان على أحدث طراز عالمى شمل مكافحة الحريق والإنذار، فضلا عن أعمال الترميم الدقيقة للأسوار وبعض الأحجار الموجودة داخل المتحف، وأن نسبة التنفيذ فى مشروع ترميم وتطوير المتحف تعدت الـ 55%.

وأوضح أن التمويل المخصص بشكل مبدئى 356 مليونًا و500 ألف جنيه، إلا أنه لن يكفى، خاصة أن هناك مستجدات تطرأ أثناء الأعمال، مؤكدًا احتياج المشروع لدعم مالى إضافى لشراء مستلزمات فرش المتحف والمبانى الإدارية التى لم يتم رصد مبالغ لها فى المشروع، فضلا عن تنفيذ شبكة إنذار حريق بتقنية أعلى من التى كانت موجودة، إلا أن الأعمال مستمرة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، على أن يتم تحصيل الفروق المالية فور الانتهاء من المشروع ورصدها. وعن معبد «ياهو هانبى» المعروف بالمعبد اليهودى، أشار مساعد وزير الآثار للشؤون الهندسية إلى أن نسب التنفيذ تعدت 80%، بتكلفة أولية بلغت 67 مليونًا و125 ألف جنيه، إلا أن بعض الأمور تم اكتشافها خلال الأعمال، مثل تركيب كاميرات جديدة بديلة للقديمة المتهالكة بنفس الخامات والعينات الموجودة ما يتطلب دعمًا إضافيًّا. كان الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، قد أجرى جولة ميدانية منذ أيام، رافقه خلالها الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، شملت المتحف اليونانى الرومانى والمعبد اليهودى، للوقوف على آخر مستجدات سير الأعمال بهما.