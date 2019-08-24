رئيس معهد القطن يكشف 3 أسباب لتراجع مساحة الذهب الأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور هشام مسعد، مدير معهد القطن بوزارة الزراعة، إن موسم حصاد القطن انطلق الأسبوع الماضي في محافظتى الفيوم وبنى سويف، مشيرًا إلى أن المساحة الكلية تقلصت 100 ألف فدان لتبلغ حوالي 239 ألف فدان مقارنة بـ 336 ألف فدان العام الماضي.

ولفت "مسعد" في تصريح لمصراوي، اليوم، إلى وجود 3 عوامل رئيسية أدت إلى انخفاض المساحة القطن هذا العام، أولها ضعف منظومة تسويق المحصول العام الماضي خصوصًا عقب تراجع الأسعار، والعامل الثاني التوسع في زراعة الأرز، قائلاً: "بعض المزراعين غيروا النشاط إلى الأرز، نظرًا لضمان تحقيق ربح عالي ومضمون"، وأخيرًا دخول أصناف جديدة من الأقطان الأجنبية وعدم تحديد سعر ثابت للشراء.

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وأضاف مدير المعهد، أن وزارة الزراعة ليست جهة أختصاص للتسويق ولكنها مسئولة عن الإنتاجية والمساحة والجودة، موضحًا أن هذه المساحة تمثل 70 % من المساحة المنزرعة من العام الماضي.

وتابع :"المعهد نفذ ما يقرب من 5 ندوات تعريفية للمزارعين بنظام تسويق محصول القطن الجديد هذا العام، للخروج بأفضل منتج للحفاظ على سمعته وسعره العالمى بالمقارنة بالأسعار العالمية".

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