شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية بالأقصر تبدأ مؤتمرها السنوى للشباب الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الشباب الإيبارشى بالكنيسة الكاثوليكية بالأقصر، عن تنظيم مؤتمر للشباب، وذلك فى الفترة من الاثنين 26 أغسطس الجارى وحتى 29 من الشهر نفسه بمحافظة البحر الأحمر. Advertisements يأتى هذا المؤتمر تحت شعار "الاتجاه المعاكس"، وذلك تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طبية للأقباط الكاثوليك، والأب ماركو ناجى مسئول الشباب بإيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك. يناقش المؤتمر الموضوعات التى يهتم بها شباب الجيل الحالى مع محاضرين متخصصين، كما سيحضر شخصيات بارزة، بالإضافة إلى فقرات ترفيهية هادفة، ورحلات بحرية.

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