شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الدورة التدريبية لإعداد مدربى الشئون التعاقديّة لـ30 مهندسا وإداريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس السعيد هميسة، رئيس قطاع الموارد المائية والرى بالوجه البحرى، إنه تم اختتام دورة إعداد مدربين الشئون التعاقدية المستوى الأول لـ30 مهندسا وإداريا من محافظات وسط بفرع بقطاع التدريب "كفر الشيخ، الغربية، الدقهلية، المنوفية".

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وأكد هميسة، فى تصريحات له، متابعة أعمال الخطة الاستثمارية بدائرة قطاع الموارد المائية والرى بالوجه البحرى، إلى جانب متابعة أعمال الإزالات فى زمام الإدارات المركزية التابعة لقطاع الموارد المائية والرى بالوجه البحر، هذا وتمت الموافقة على طرح عمليات تطهيرات ونزع حشائش بإدارات رى النوبارية خلال هذه الفترة باستثمارات بلغت 3 ملايين جنيه فقط .

وأوضح، إنه يتم إحلال وتجديد كبارى خرسانية بالإدارة العامة للتوسع الأفقى باستثمارات بلغت 5 مليون جنيه فقط، كما تم اعتماد أعمال البت المالى للعمليات التابعة: تطهيرات ونزع حشائش رى الإسماعيلية وتطهيرات السويس والشيخ زويد وتأهيل وتعلية جسور ترعة السويس وعملية تطهيرات ونزع حشائش بالإدارة العامة لشمال الإسماعيلية بإجمالى استثمارات 8 ملايين و500 ألف جنيه، وكذلك البت المالى لاستكمال تغطية ترعة الصندوق بقيمة 400 ألف جنيه .