تكريم وأزمة واعتداء.. 3 مشاهد من مهرجان "القومي للمسرح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

يواصل المهرجان القومي للمسرح الذي تنظمه وزارة الثقافة، بالتعاون بين البيت الفني للمسرح وصندوق التنمية الثقافية، فعالياته على عدد من مسارح العاصمة.

ومنذ اللحظة الأولى لانطلاق الدورة الـ12 للمهرجان، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الفنان القدير أحمد عبد العزيز، لفتت الدورة المثيرة للجدل الأنظار، بعدد من الوقائع نتناولها خلال السطور المقبلة.

توفيق عبدالحميد

لحظة تكريم الفنان توفيق عبد الحميد، الذي اعتزل الفن منذ حوالي 9 سنوات، كانت أبرز المشاهد التي احتلت صدارة اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما سالت دموع "عبدالحميد" أثناء تكريمه من قبل وزيرة الثقافة، والتهبت قاعة المسرح الكبير تهتف باسمه، تقديرا لرحلة فنان كبير لم ينل ما يستحقه.

مسرحية "الهولوكوست"

ثاني المشاهد كان من نصيب المسرحية التي شاركت بها جامعة عين شمس في المهرجان وجاءت تحت عنوان "سوبييور"، وتدور المسرحية حول موضوع جريء وشائك يكشف الوجه القبيح لاستغلال الصهيونية العالمية لمحرقة النارية في تبرير ما يقومون به من عنف تجاه الفلسطينيين.

وتدور أحداث المسرحية في أحد المعسكرات النازية، حيث يقدم العرض حالات انسانية مضطهدة في احدي معسكرات الإبادة النازية يسمي "سوبيبور"، ليطرح تساؤلا جوهريا هو كيف لمن ذاق العذاب أن يذيقه لغيره إذا واتته فرصة لذلك.

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وفجرت القضية التي طرحها العرض عاصفة من الغضب تجاه موضوعها الذي اعتبره البعض دعوة للتعاطف مع الكيان الصهيوني، وأنه تبرير للأفعال الإجرامية التي يقومون بها في الأراضي العربية الفلسطينية، بينما اعتبر البعض أن القراءة الصحيحة للعرض أنه بمثابة إدانة واضحة لجرائم إسرائيل وليس تبريرا لما تفعله.

"سوبيبور" إعداد موسيقي عمرو صلاح، مكياج نادين أشرف وأشرقت مدكور، ملابس أميرة صابر، دراما حركية هاني فاروق، ديكور محمد أبو الحسن، إضاءة محمد جبر، تأليف وإخراج محمد ذكي.

مسرح الريحاني

فيما شهد مسرح الريحاني، اعتداء أمن المسرح على بعض الجمهور الذي حاول مشاهدة عرض "جريما في المعادي"، ضمن فعاليات المهرجان، بسبب التكدس الشديد والإقبال الكبير على المسرحية.

وعبر الجمهور عن استيائهم من سوء التنظيم، والتعامل غير اللائق من قبل أمن المسرح، بعدما ظل العشرات في انتظار مشاهدة العرض من عصر يوم أمس الخميس، ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب وجود دعوات خاصة رغم أن قواعد المهرجان تقتضي عرض المسرحيات المشاركة مجانا.

الدورة الـ 12 من المهرجان القومى تحمل اسم الفنان الكبير الراحل كرم مطاوع، يصدر المهرجان 20 إصدارا ما بين كتب للمكرمين وكتاب عن حامل اسم الدورة الفنان كرم مطاوع وكتاب آخر عن تاريخ المسرح المصرى فى 12 عقد كما يصدر المهرجان 14 نشرة يومية عن فعاليات المهرجان وأحداثه اليومية، وتستمر فعالياته حتى يوم 30 أغسطس الجاري.

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