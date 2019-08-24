شكرا لقرائتكم خبر عن «قرية نظيفة» تنطلق فى كفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفرالشيخ، إن أجهزة مختلفة شاركت فى رفع 70 طن قمامة ومخلفات خلال حملة نظافة شاملة ومكبرة، بقريتى لاصيفر البلد، وكنيسة الصرادوسى، بمركز دسوق، بمشاركة معدات وحدة التدخل السريع بالمحافظة وضمت 7 سيارات بالإضافة إلى 5 سيارات ولودرين «زاحف» ومشاركة مجتمعية من الأهالى بلورد كبير.

وقال اللواء خالد مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق، إن الحملة استهدفت شوارع قرية لاصيفر البلد الرئيسية والفرعية بالقرية والمداخل وشوارع قرية كنيسة الصرادوسى ورفع المخلفات ناتج تطهير المصرف والسوق الأسبوعية والصولة البرميلية ومصرف حوض الحجر بلاصيفر والشارع الوسطانى العالى وشارع العمدة والمنطقة القبلية عند المسجد الكبير، وأسفرت عن رفع ما يعادل أكثر من 40 طن قمامة من قرية لاصيفر البلد و30 طنا من كنيسة الصرادوسى بإجمالى 70 طنا.

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وأشار«مرسى» إلى أن حملة «قرية نظيفة» تجوب قرى مركز دسوق بدايةً من قرية سنهور المدينة والتى بدأت فى 20 يوليو الماضى وقرية العجوزين يوم 30 يوليو الماضى وقريتى أبو مندور وكفر مجر بقرية لاصيفر البلد التابعة لقرية كنيسة الصرادوسى 4 أغسطس، والتى شاركت فيها معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق وقرى دسوق فضلًا عن معدات وحدة التدخل السريع بديوان عام المحافظة؛ وذلك لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرية.

قدم محافظ كفرالشيخ خالص الشكر والتقدير لأهالى القرى لمشاركتهم الفعالة والجيدة فى رفع منظومة النظافة وحماية البيئة، كما قدم خالص الشكر لرجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بقيادة اللواء خالد مرسى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، وجميع المشاركين.

كان محافظ كفرالشيخ قد أطلق حملة (قريتى نظيفة) بقرى المحافظة، بالمشاركة المجتمعية لرفع كفاءة منظومة النظافة والتشجيع على إنشاء شركات صغيرة للشباب للجمع السكنى للقمامة والفرز من المنبع وتطبيقا لمبادرة «محافظة نظيفة بأهلها» لتحسين الخدمات للمواطنين، فضلاً عن إحداث نقلة نوعية بالمحافظة بتقديم خدمات متكاملة أهمها الرصف والنظافة وحماية وتحسين البيئة والإنارة لتمتد إلى مختلف قطاعات الدولة من مرافق وخدمات بالمحافظة من أجل المواطن.