شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم 13 عقد تقنين جديدًا للمنتفعين بأراضى أملاك الدولة بـ7 مراكز فى أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلمت محافظة أسيوط 13 عقد تقنين أراضى أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين من واضعى اليد على أملاك الدولة بـ7 مراكز بنطاق المحافظة (أسيوط- البدارى- ديروط- ساحل سليم- صدفا- الغنايم- منفلوط) بعد أن تم استكمال كافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفنى والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بإدارة المساحات العسكرية وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون.

وحضر تسليم العقود المهندس نبيل الطيبى، السكرتير المساعد للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن وعدد من المواطنين أصحاب طلبات التقنين.

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وأكد «الطيبى» أن تسليم عقود التقنين للمواطنين يأتى تفعيلًا للقرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء وإجراءاتها التنفيذية بهذا الصدد والمختصة بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017، وذلك طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتفعيل منظومة التقنين واسترداد حق الشعب.

وأوضح أنه تم توزيع هذه العقود على المواطنين من واضعى اليد بعد إنهاء إجراءات السداد لـ25٪ من القيمة الرسمية لهذه القطع وتقسيط المبالغ المتبقية من سعر ربط هذه القطع ليتم سدادها على عدة أقساط، داعيًا أصحاب عقود التقنين إلى استكمال الإجراءات التى تقوم المحافظة بتسهيلها لتقنين أوضاعهم، لافتًا إلى أنه خلال الفترة القادمة سيتم التعامل مع من له طلب تقنين ولم يستكمل الإجراءات بأنه سيتم إيقاف الطلبات وسحب قطعة الأرض أو المبنى الموجود واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأكد «الطيبى»، المشرف على منظومة التقنين بالمحافظة، أن هناك عمليات إشراف ومتابعة مستمرة لإنهاء إجراءات منظومة التقنين بجميع قرى ومراكز المحافظة مع التشديد على تنفيذ قرارات الإزالة على جميع التعديات على أراضى أملاك الدولة التى لم يتقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها، فضلًا عن استكمال أعمال تقنين باقى الأراضى التى تقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها تطبيقًا للقانون وحفاظًا على هيبة الدولة واسترداد حق الشعب.