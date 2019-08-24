شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير علمى للمقلعين عن التدخين تطلقه دراسة أمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاني نسبة من المقلعين عن التدخين من الاكتئاب وتعاطي الماريجوانا وشرب الكحول. هذا التحذير أطلقته دراسة أمريكية تحذر المقلعين عن التدخين من هذه الأعراض. ولمعرفة المزيد عن هذه الدراسة اضغط هنــــــــا Advertisements

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