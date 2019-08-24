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تحذير علمى للمقلعين عن التدخين تطلقه دراسة أمريكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاني نسبة من المقلعين عن التدخين من الاكتئاب وتعاطي الماريجوانا وشرب الكحول.

هذا التحذير أطلقته دراسة أمريكية تحذر المقلعين عن التدخين من هذه الأعراض.

ولمعرفة المزيد عن هذه الدراسة اضغط هنــــــــا

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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