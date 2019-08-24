شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المرشدين السياحيين: ندرس إنشاء صندوق للأزمات لدعم الأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسن خطاب أمين صندوق النقابة العامة للمرشدين السياحيين، إن النقابة بصدد إنشاء صندوق للكوارث والأزمات، بالتعاون مع خبير اكتوارى من وزارة المالية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يبدأ العمل خلال شهور بسيطة، لمساعدة الأعضاء فى حالات العجز والأزمات، والمرض، والمشاكل المالية.

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وأوضح خطاب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه سيتم تشكيل مجلس إدارة مستقل للصندوق برئاسة أمين الصندوق بصفته، وبعضوية مرشدين سياحيين من داخل وخارج المجلس، مشيرًا إلى أن النقابة تصرف فى حالة وفاة العضو الأقل من 60 عاما، 10 آلاف جنيه، وألف جنيه "خارجة"، وإذا كان أكبر يتم صرف 6 آلاف جنيه، وهى قيمة هزيلة جدًا، مما دفع النقابة للاتجاه إلى إنشاء صندوق لتلك الحالات.