شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: قريباً حجز تذاكر القطارات غير المكيفة بـ«المحمول» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة النقل، إن برنامج الاستعلام وحجز تذاكر القطارات من خلال التليفون المحمول يسهم فى توفير المعلومات اللازمة عن مواعيد القطارات وأسعار التذاكر والتيسير على ركاب السكك الحديدية فى حجز المقاعد والحصول على التذكرة وتقديم الخدمات بشكل أفضل، فى إطار حرصها على اتخاذ كافة الإجراءات والآليات الخاصة بتسهيل سفر المواطنين عبر خطوط السكك الحديدية، موضحة أن شركة تكنولوجيا معلومات النقل «ترانس آى تى» الذراع التكنولوجية لوزارة النقل، هى من صممت هذا التطبيق، وأنها تكثف العمل حاليا لتطوير هذا التطبيق لكى يتم حجز تذاكر القطارات غير المكيفة أيضاً، إلى جانب حجز تذاكر القطارات المكيفة والذى يتم حاليا عن طريق هذا التطبيق.

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وأشارت الوزارة فى بيان أمس، إلى استمرار عمل برنامج الاستعلام والحجز من خلال التليفون المحمول والذى يتم استخدامه لمواكبة التقدم التكنولوجى وزيادة منافذ بيع التذاكر، وتوفير المعلومات اللازمة من مواعيد القطارات وأسعار التذاكر، والذى يسهم فى التيسير على ركاب السكك الحديدية فى حجز المقاعد والحصول على التذكرة وتقديم الخدمات بشكل أفضل بدون جهد وتوفير للوقت.

ولفتت إلى أن برنامج الحجز عن طريق الهاتف المحمول يسهل عملية الاستعلام والحجز على القطارات، ما يوفر الوقت والجهد، وسهولة التواصل مع الركاب، وتلقى المقترحات، وإبلاغ العملاء بأى أخبار عن طريق الخدمة الإخبارية، بالإضافة للقضاء على السوق السوداء لوجود أسماء الركاب على التذكرة وبكشف مشرف القطار.

وأوضحت أن هذا البرنامج يتم تحميله من على المتجر الإلكترونى «Play store» باسم «قطارات مصر حجز واستعلام»، وسيتم لاحقاً توفير نسخة من البرنامج على «Apple store»، ويتم تحميل البرنامج وتسجيل الدخول ثم يقوم الراكب بإنشاء حساب جديد إذا لم يكن له حساب من قبل على الموقع الإلكترونى لحجز التذاكر، وبعد ذلك يتم من خلال البرنامج الاستعلام عن المواعيد والأسعار والمقاعد المتاحة بالقطارات المكيفة.