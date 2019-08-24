شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة التأمين الصحى: النظام الجديد يوفر تغطية صحية للأسرة وليس الفرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن النظام يستهدف تغطية جميع أفراد الأسرة وليس الفرد، موضحة أن نظام التأمين القديم يستهدف الفرد فقط وإنما الجديد يهتم بالأسرة كاملة.

وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن وحدات الرعاية الصحية تستقبل المواطنين للتسجيل يوميًا ماعدا أيام الجمعة فى 22 وحدة صحية، ونظام الإحالة مسموح به فى 7 مستشفيات كبرى تقدم فيها جميع الخدمات الطبية والعلاجية.

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وتابعت منظومة التأمين الصحى، أن العلاج مجانى ويصرف من صيدليات المستشفيات، وكذلك الوحدات وهناك إعفاء تام للحالات غير القادرة من أى رسوم.

وأشارت منظومة التأمين الصحى الشامل، أن الدولة توفر الموارد المالية لإدارة النظام وتوفير كافة احتياجاته التى تصب فى صالح توفير الخدمة للمواطن بأعلى درجات الجودة.

يشار إلى أنه تم إطلاق منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد أول يوليو الماضى تجريبيا.