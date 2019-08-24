شكرا لقرائتكم خبر عن 3 خطوات لفضح أكاذيب قنوات الإخوان فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن مواجهة الأكاذيب التى تروجها قنوات الإخوان تجرى من خلال تخصيص برامج تعالج القضايا الفكرية والسياسية على الساحة، ومنها قضايا الإسلام السياسى وقضايا الفكر الدينى وتحليل الأحداث السياسية بمستوى عالٍ من الاحترافية فى الطرح والأداء والمحتوى.

وأشار الباحث الإسلامى، فى تصريحات له، إلى ضرورة العمل على إنتاج درامى وتمثيلى يصل سريعًا للعامة، ويشمل عرضًا للتاريخ المصرى الحديث وتاريخ نضال المصريين ضد مشاريع الاحتلال والغزو الخارجى منذ العثمانيين إلى اليوم وتاريخ الوطنية المصرية ورموزها مقابل تاريخ الخيانات الداخلية المتحالفة مع القوى الخارجية التى تأسست ونشطت واستمر عملها لتقويض النضال القومى والوطنى ولضرب مشروع الوحدة والنهضة العربى ولخدم المشاريع الاستعمارية الخارجية.

وتابع هشام النجار: بدون هذه الاستراتيجية التى يمكن الإضافة إليها والبناء عليها وتكثيفها وتجويدها بالمزيد من الأفكار تظل المحاولات الأخرى مجرد ردود أفعال غير مؤثرة، لأنها حتى لو كان معها الحق وصاحبة الرواية الصحيحة للأحداث وتخدم الأفكار الصحيحة السوية، فهى تظل رد فعل متأخر، موضحًا أن الطريقة الثانية فى مواجهة أكاذيب الإخوان أن نمتلك استراتيجية فضحهم، وأن نمتلك نحن زمام المبادرة وأن نكون نحن فى موقف المبادئ وفى وضعية الهجوم لا الدفاع عبر استراتيجية متكاملة ومدروسة، إذا تم تطبيقها سيصبح كل ما يطرحه الإخوان بلا قيمة وبدون أى تأثير.