شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مد فترة التقديم للشرطة.. تعرف على التيسيرات المقدمة لخريجى الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مد أكاديمية الشرطة فترة تقديم خريجى الجامعات لها ليوم 29 أغسطس الجارى، يقدم ”الخليج 365” للقراء، حزمة من التيسيرات المقدمة من أكاديمية الشرطة فى هذا الصدد.

وحرصت أكاديمية الشرطة على تقديم تيسيرات للمتقدمين للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين، تضمنت إعلان جميع نتائج الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين وتحديد مواعيد الاختبارات من خلال موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت على العنوان www.moiegypt.gov.eg وذلك تيسيرا على الطلبة وأولياء أمورهم في متابعة نتائج أبنائهم دون تحميلهم مشقة السفر للقاهرة للوقوف على هذه النتائج من مقر أكاديمية الشرطة.

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وجرى طباعة كتيب يحتوي على جميع الخطوات اللازمة للتقدم للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين ويسلم عند تقديم طلب الالتحاق، وتوفير منفذين لاستخراج صحف الحالة الجنائية والقيد العائلى، وتوفير منفذ لبيع الطوابع والدمغة ونسخ الأوراق، وتوفير خط تليفونى مباشر لتلقى أى استفسارات من الطلبة وأسرهم عن شروط أو إجراءات أو أوراق الالتحاق.