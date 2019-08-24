أخبار × 24 ساعة.. "التموين" تعلن افتتاح معرض أهلا مدارس أول سبتمبر بتخفيضات 30%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وزارة التعليم العالى

وزارة التعليم العالى التعليم العالى: انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة للتنسيق غدا بحد أدنى 50% غدا..التعليم تعقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن مستجدات نظام التقييم فى الثانوية وزارة التموين

وزارة التموين "التموين" تعلن افتتاح معرض أهلا مدارس أول سبتمبر بتخفيضات 30% وزارة التضامن وزارة التضامن اليوم.. عودة 2006 حجاج من أعضاء الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن Advertisements وزارة البيئة وزارة البيئة "التموين" تعلن افتتاح معرض أهلا مدارس أول سبتمبر بتخفيضات 30% وزارة الصحة

وزارة الصحة الصحة: عيادات البعثة الطبية للحج قدمت خدماتها العلاجية لـ75319 حاجاً مصرياً مدير منظمة الصحة العالمية يشيد بـ 100 مليون صحة.. ويحتفظ ببعض بطاقات الفحص وزارة القومى العاملة

وزارة القومى العاملة القوى العاملة: اختيار 100 جزار من 286 متقدمًا للعمل فى دولة خليجية

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