شكرا لقرائتكم خبر عن تصحيح ومراجعة كراسات امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة أولاً بأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تصحيح كراسات امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة، يجرى أولاً بأول داخل الكنترولات، موضحة أنه عقب انتهاء الاختبارات المقرر لها الأسبوع المقبل ستكون الكنترولات أوشكت على انتهاء التصحيح.

وأوضحت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أى مادة ينتهى تصحيحها يتم مراجعتها أولاً بأول أيضًا، وتكون جاهزة على التجميع النهائى عقب تصحيح جميع المواد التى أدى فيها طلاب الدور الثانى امتحاناتهم.

وأشارت المصادر، إلى أن اعتماد النتيجة سيكون نهاية أغسطس الجارى وبحد أقصى فى الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل.

وانطلقت السبت 17 أغسطس الجارى امتحانات الدور الثانى من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويبلغ إجمالى الطلبة الذين لهم حق دخول الدور الثانى 124436 طالبا وطالبة موزعين على 278 لجنة فى جميع المحافظات.