من قصة خيانة للناس "التخان".. حكايات ريهام سعيد مع 4 قرارات بالإيقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أعلنت نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، الجمعة، منع الإعلامية ريهام سعيد من ممارسة النشاط الإعلامي بعد حلقة برنامجها "صبايا" المُثيرة للجدل على قناة الحياة، حول "أصحاب السمنة". إلا أن وقف برنامجها لم يكن الأول، وسبقه منعها من الظهور عدة مرات بسبب قضايا مختلفة.

وذكرت النقابة في بيان، أنه بالبحث في جداول القيد بالنقابة تبين أن ريهام سعيد غير مقيدة لديهم.

وأضافت أن ريهام سعيد غير حاصلة على تصريح مزاولة المهنة بالمخالفة للقانون رقم 93 لسنة 2016، والذي حظر مزاولة النشاط الإعلامي دون القيد بالنقابة أو الحصول على تصريح منها.

وقررت النقابة: "إبلاغ النيابة العامة ضد المذكورة لممارستها النشاط بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة، ولتنبيه على القناة بعدم السماح لغير الإعلاميين المقيدين بالنقابة أو الحاصلين على تصريح مزاولة المهنة بممارسة النشاط".

"أصحاب السمنة"

كانت ريهام سعيد انتقدت خلال برنامجها، أصحاب السِمنة المفرطة، قائلة: "الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر"، مضيفة: "منظرك بيكون مش حلو وأنتِ بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك".

وسرعان ما أثار حديث ريهام سعيد موجة انتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جعلها تدخل ضمن قائمة الأكثر تدوينًا على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" الجمعة.

وعلى إثر هذه التصريحات، تقدم المجلس القومي للمرأة، بشكوى للجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد برنامج "صبايا" الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد.

وقال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس لمصراوي، إنه من المقرر أن يتم استدعاء ريهام سعيد للمثول أمام لجنة للتحقيق في الشكاوى الساعة الثانية عصر الأحد المقبل.

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وفي سبتمبر 2018، تعاقدت الإعلامية ريهام سعيد على الظهور في قناة الحياة تحت اسم "صبايا"، بعد حصولها على البراءة في التحريض على خطف طفلين وبيعهما من أجل تحقيق سبق تلفزيوني وتسليم عصابة تجارة الأطفال للشرطة على الهواء.

"خطف طفلين"

في فبراير 2018، ألغت إدارة قنوات "النهار" برنامج "صبايا الخير" الذي تقدمه ريهام من خريطة القناة بشكل نهائي بعد حبسها والمنتج الفني ورئيس تحرير برنامجها في اتهامهما بالتحريض على خطف طفلين لتصوير حلقة تليفزيونية.

"زوجة وعشيق"

في أغسطس 2017، قررت نقابة الإعلاميين، وقف ريهام سعيد 3 أشهر لتجاوزها المعايير المهنية والأخلاقية بعد أن استضافت في إحدى حلقات برنامجها على قناة "النهار" سيدة متزوجة وعشيقها.

وعرض الضيفان قصة خيانتهما لزوجها مع هذا الرجل، ما يُعد استغلالًا لحالة شاذة في المجتمع المصري وبما يتنافى مع المعايير المهنية والأخلاقية، ولأنها لم تكن الواقعة الأولى لمقدمة البرنامج من تقديم مثل هذه الحالات واستغلالها إعلاميًا، فقررت النقابة وقفها 3 أشهر، وإخطار إدارة فضائية (النهار) بالقرار وإلزامها بالتنفيذ.

"فتاة المول"

في أكتوبر 2015، أعلن علاء الكحكي رئيس شبكة قنوات "النهار"، وقف إذاعة برنامج صبايا الخير وفتح تحقيق موسع بشأن حلقة "فتاة مول الحرية" الشهيرة. وردت ريهام سعيد بتقديم استقالتها.

وهاجم الرأي العام ريهام سعيد واتهمها بشن حملة تشهير ضد فتاة تدعى سمية عرفت إعلاميا بـ"فتاة المول" تم التحرش بها أمام أحد مراكز التسوق في مصر الجديدة، وعرض صور شخصية لها دون إذنها واتهامها أمام الملايين بسوء سمعتها، في إشارة إلى أنها تستحق التحرش.

في مايو 2016، وبعد توقف البرنامج 6 أشهر، عادت ريهام سعيد لتقديم صبايا الخير، بعد إعلان قناة النهار، الانتهاء من دراسة جميع ملابسات حلقة فتاة المول، ومراجعة جميع التفاصيل الداخلية التي أحاطت بهذه الحلقة المثيرة للجدل.