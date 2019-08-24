أزمة ريهام سعيد من فيديو "السمنة" إلى الإيقاف.. ماذا حدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أثارت الإعلامية ريهام سعيد، مُقدمة برنامج "صبايا" على قناة الحياة، جدًلا واسعًا خلال الأيام الأخيرة، عقب تصريحاتها عن "السمنة"، وهو ما اعتبره الكثيرون "إهانة لسيدات مصر" و"تنمر" ضدهن.

وكانت ريهام سعيد، قالت خلال حلقة عن "السمنة"​ في برنامجها: "الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، الناس التخينة بتشوه المنظر".

ووصف مجلس نقابة الإعلاميين، ما جاء في حلقة ريهام سعيد الأخيرة بـ"التجاوزات ضد المرأة"، وقرر عقد اجتماع طارئ لبحث محتواها.

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وقالت النقابة في بيان لها الجمعة، إن الاجتماع يأتي من منطلق المسئولية الملقاه على نقابة الإعلاميين فى ضمان الارتقاء بالمستوى المهني للإعلاميين، وضمان أداء الإعلامى رسالته فى تبصير المجتمع بقضاياه فى إطار الالتزام بأحكام الدستور، والبعد عن الإسفاف أو التمييز بين المواطنين.

وأضافت النقابة أن "الاجتماع سيعقد بناءً على تقرير لجنة الرصد والمتابعة بشأن ماورد بحلقة برنامج صبايا تقديم ريهام سعيد المذاع على قناة الحياة من ألفاظ وعبارات وأوصاف لاتليق وتحمل إهانة وتمييزا ضد المرأة المصرية".

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