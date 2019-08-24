أول تعليق لـ ريهام سعيد بعد وقف برنامجها "صبايا" ومنعها من الظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

علقت الإعلامية ريهام سعيد، على قرار نقابة الإعلاميين بمنعها من ممارسة النشاط الإعلامي لحين توفيق أوضاعها مع النقابة ووقف برنامجها "صبايا" على قناة الحياة.

وكتبت سعيد عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، الجمعة: "حسبي الله ونعم الوكيل.. توكلت عليك يارب يا أعظم وأكبر وأقوى من أي حد، إنك السميع العليم".

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة شبكة قنوات الحياة، أن مجلس الإدارة قد اتخذ قرارًا بوقف برنامج "صبايا"، ومقدمة البرنامج ريهام سعيد، وذلك على خلفية ما أثير حول حلقة قد تم تقديمها مؤخرًا.

وذكرت الإدارة، في بيان لها، أن الإيقاف يستمر إلى حين انتهاء تحقيقات المجلس الأعلى للإعلام معها، ويتم إعلان موقف البرنامج وفقًا لما ينتهي له الأمر.

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وذكرت نقابة الإعلاميين في بيان لاحق، أنه "بالإشارة إلى ما ورد بتقرير المرصد الإعلامي للنقابة من تجاوزات مهنية وأخلاقية ببرنامج صبايا وحيث أنه بالبحث في جداول القيد بالنقابة تبين أن ريهام سعيد غير مقيدة بجداول النقابة".

وأضافت أن "ريهام سعيد غير حاصلة على تصريح مزاولة المهنة بالمخالفة للقانون رقم 93 لسنة 2016، والذي حظر مزاولة النشاط الإعلامي دون القيد بالنقابة أو الحصول على تصريح منها".

وقررت النقابة "إبلاغ النيابة العامة ضد المذكورة لممارستها النشاط بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة، ولتنبيه على القناة بعدم السماح لغير الإعلاميين المقيدين بالنقابة أو الحاصلين على تصريح مزاولة المهنة بممارسة النشاط".