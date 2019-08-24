ضبط 4 محاولات تهريب مواد مخدرة ونقد أجنبي ومنشطات بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

احبطت جمارك الطرود البريدية بمطار القاهرة الدولي، 4 محاولات تهرب جمركي لكمية من المواد المُخدرة والنقد الأجنبي والمنشطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذكرت مصادر بالمطار، أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك فيدكس برئاسة سلوى محمد، مدير الجمرك، اشتبهت بدور حمدي، مأمور الجمرك في مشمول بوليصة عبارة عن طرد أمتعة شخصية بوزن ٥.٥٠ كيلو جرام، وارد من المكسيك.

تم تشكيل لجنة جمركية من أشرف حبيب ومحمد العدوى، ونادر نعيم رؤساء الأقسام تحت إشراف جمال عبد المقصود، مدير إدارة التعريفة، تبين وجود كرتونة سوداء، بها أحذية مستعملة ومستندات ولعبة أطفال، بفتحها تلاحظ وجود 3 أكياس شفافة منها 2 كيس شفاف داخل كل كيس مادة بيضاء اللون بوزن إجمالي 50 جرام، والكيس الأخير بداخله ٤٠ طابع، وتم الاشتباه أن يكون الجميع مواد مخدرة.

وبالعرض على المقدم إسلام محمود، بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء القاهره الجوي، أفاد بأن الأكياس تحتوي على مادة الكوكايين بوزن ٥٠ جرام، وأن الطوابع المضبوطة هي طوابع lsd المخدرة.

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وفي المحاولة الثانية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك البريد السريع لاحظ حسن محمد المهدي مأمور الحركة، وجود تعديل بالمزيل على بوليصة الشحن بعدد ٦ طرود، وبالعرض على مديري الحركة محمد وحيد والسيد خالد سعيد أكدوا الاشتباه، وتم الرجوع لدفتر المحجوزات تبين أن المدون بخانة المشمول (أدوية)، وبمعاينة الطرود تبين وجود ١٦ كرتونة داخل كل منها ٢٠٠ أمبول بإجمالي ٣٢٠٠ أمبول، ومدون على الكرتونة الخاصة بكل أمبول massage oil، بفتح العبوة الخارجية للأمبولات تبين أن بها سوائل معدة للحقن مختلفة اللون، وبعضها غير مدون عليه أية بيانات، وتم سحب عينة من الأمبولات وإرسالها للإدارة المركزية لشئون الصيدلة لتحديد الصنف، وما إذا كان محظورًا من عدمه.

وفي المحاولة الثالثة أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك DHL برئاسة عبير عبد السلام، مديرة الجمرك، تم تكليف لجنة من أحمد مجدي أحمد سيد حنفي رئيس قسم تعريفة ومحمد عبد العزيز رئيس الوردية لكشف مشمول البوليصة الفرعية بوزن واحد كيلو، وبالمعاينة تبين وجود علبة شيكولاتة ولعبة دمى بداخلها ٦٦٠ جنيه إسترليني، محظور نقلها عن طريق البريد.

وفى المحاولة الرابعة أثناء إتمام إجراءات الكشف والمعاينة على الطرود البريدية المصدرة بجمرك DHL اشتبه جرجس صدقي مأمور الحركة في مشمول بوليصة الشحن بعدد واحد طرد بوزن ٣.٥٠٠ كيلو جرام مصدرة إلى أمريكا، والصنف بالمستندات عبارة عن مواد غذائية (شيكولاته) وبفتح المشمول تبين وجود ٥٩ أمبول هرمونات خاصه بعملية النمو مخفاه داخل عبوات الشيكولاته تم صب الشيكولاته على الأمبولات لإخفائها .

قرر هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 4 محاضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات تنفيذًا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحه الجمارك.