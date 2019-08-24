المعاينة: تفاعل كيميائي نتج عنه حريق بمصنع إسفنج في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأدلة الجنائية ملابسات حريق اندلع في مصنع "إسفنج" بمدينة السادس من أكتوبر.

وتبين نشوب الحريق في تشوينات خارج المصنع، مما أسفر عن احتراق 6 بلوكات "مراتب" دون وقوع إصابات.

المعاينة أثبتت أن تفاعلا كيميائيا لبعض المواد المستخدمة في عملية التصنيع نتج عنه اشتعال النيران في التشوينات، وأن سرعة وصول رجال الإطفاء حالت دون امتداد الحريق إلى المصنع.

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مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة كان قد تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت الصناعية بأكتوبر.

دفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 13سيارة إطفاء بقيادة نائبه اللواء إيهاب عبد الحميد، وتبين نشوب الحريق بمصنع "إسفنج" بالمنطقة الصناعية الثالثة، إذ حاصر رجال الإطفاء النيران لتقليل حجم الخسائر، وأجروا عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال الحريق مرة أخرى.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد الشريف، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.