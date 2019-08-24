مصر | تفاعل المواد الكيميائية.. المعاينة تكشف سر حريق مصنع إسفنج بـ 6 أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاعل المواد الكيميائية.. المعاينة تكشف سر حريق مصنع إسفنج بـ 6 أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت معاينة قوات الحماية المدنية لموقع حريق مصنع لصناعة الاسفنج، بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 اكتوبر، عن أن تفاعل كيميائي ببعض المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة الاسفنج، نتج عنه اشتعال النيران في تشوينات كانت متواجدة خارج المصنع، وأسفر عن احتراق 6 بلوكات مراتب، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي خسائر بشرية.

كانت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، قد نجحت في السيطرة على حريق شب في مصنع إسفنج، بمدينة 6 اكتوبر دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مصنع بمدينة 6 اكتوبر، وعلى الفور تم الدفع بـ 13 سيارة إطفاء، وتمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطرة عليها، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.