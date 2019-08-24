مصر | العثور على جثة شاب بترعة في الصف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العثور على جثة شاب بترعة في الصف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة شاب بترعة بنطاق مركز الصف، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة الصف من شرطة النجدة بغرق إسلام.أ، بترعة الكمين بنطاق المركز.

وعلى الفور دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بقوات الإنقاذ، وتمكنوا من انتشال الجثة، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.