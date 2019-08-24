مصر | ننشر صورة المتهم بجمع 300 مليون جنيه من المواطنين في العجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر صورة المتهم بجمع 300 مليون جنيه من المواطنين في العجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365 على صورة المتهم بجمع حوالي 300 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفهم في مجال الاستثمارات العقارية، والصادر ضده 60 حكم قضائي.

كانت كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل جديدة حول واقعة القبض على رجل أعمال صادر ضده 60 حكم قضائي، داخل شركته بمنطقة المهندسين، وتبين أن المتهم صادر ضده 60 حكم قضائي في قضايا "شيكات بدون رصيد، نصب، تبديد، وغيرهم"، كما تبين أنه كان يقيم بنطاق قسم شرطة النزهة، وأخذ يتنقل من مكان لآخر بعد النصب على المواطنين، ولعدم تمكن الشرطة من القبض عليه.

وأضافت التحريات بأن المتهم كان لديه شريك آخر، وصادر ضده أحكام قضائية، في قضايا نصب، شيكات بدون رصيد، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه قبل ذلك لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده، فيما قام المتهم بجمع الأموال من المواطنين بزعم توظيفهم في مجال الاستثمارات العقارية، كما تبين أنه حال القبض على المتهم ضبط بحوزته طبنجة، وبسؤاله عن سبب حيازته للسلاح، قرر للدفاع عن نفسه في حالة تعدي أحدا عليه.

ونجح رجال مباحث الجيزة في إسقاط أخطر نصاب بالمحافظة، بعد جمعه حوالي 300 مليون جنيه، من المواطنين، وتمكنت القوات من القبض عليه داخل الشركة خاصته، بمنطقة المهندسين، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

Advertisements

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات للرائد عمرو فاروق معاون مباحث قسم شرطة العجوزة، مفادها تواجد محمد.ط، 27 سنة، صاحب شركة مقاولات واستثمار عقاري، بمنطقة المهندسين، صادر ضده 60 حكم قضائي "تبديد، شيكات بدون رصيد، نصب، وغيرهم"، وجمعه حوالي 300 مليون جنيه من المواطنين، لتوظيفهم في مجال الاستثمارات العقارية، وشراء شقق سكنية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات الواردة تم إعداد مأمورية مكبرة برئاسة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، المقدم مصطفي خليل رئيس وحدة مباحث القسم، الرائد عمرو فاروق معاون مباحث القسم، لضبطه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وتمكنت القوات من القبض عليه وبحوزته طبنجة و3 طلقات نارية، وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، بما توصلت إليه التحريات، وحيازته للسلاح الناري للدفاع عن نفسه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله باخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.