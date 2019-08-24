أخبار مصر | علي بدرخان أول ضيوف منتدى طه حسين بنقابة الصحفيين غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي بدرخان أول ضيوف منتدى طه حسين بنقابة الصحفيين غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمود كامل، منتدى طه حسين، الذي يستضيف في أولى جلساته المخرج الكبير علي بدرخان، وذلك يوم غدًا السبت 24 أغسطس، في تمام السادسة والنصف.

وقالت اللجنة في بيان سابق لها، إن ذلك سيكون في ندوة تحت عنوان "السينما المصرية إلى أين؟"، بحضور تلاميذ الفنان الكبير، وستشارك بالعزف على الأورج الموهبة الصغيرة كنزي، ويدير اللقاء الكاتب الصحفي محمد نوار.