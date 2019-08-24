أخبار مصر | بعد إحالتها للتحقيق ومنعها من الظهور.. التفاصيل الكاملة لأزمة ريهام سعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إحالتها للتحقيق ومنعها من الظهور.. التفاصيل الكاملة لأزمة ريهام سعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم يكن يومًا جيدًا للإعلامية ريهام سعيد، وليست المرة الأولى التي تُثير فيها السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، وينقلب عليها نقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

تصريح للإعلامية ريهام سعيد خلال برنامجها "صبايا" على قناة الحياة، هاجمت فيه السمنة والزائدين عن الوزن، أثار الرأي العام ضدها بشكل كبير، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما صرحت بأنهم أصبحوا "عبئًا" على الدولة وعلى أنفسهم.

وواجهت "سعيد" خلال الساعات الماضية، هجوم ضد برنامجها وتصريحاتها، التي وصفها البعض بأنها غير لائقة، وتحمل تمييزًا ضد فئة كبيرة من المواطنين، وليست الأولى من نوعها، وتداول رواد السوشيال ميديا، بعض الصور لها وهي زائدة عن الوزن المثالي، وذلك ردًا على تصريحاتها، كما تقدم المجلس القومي للمرأة بشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

على الفور انتفض المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين ضد ريهام سعيد، مؤكدين اتخاذهم خطوات تصعيدية ضد أي إهانة لأي مواطن، وذلك في إطار خطواتهم المستمرة لضبط المشهد الإعلامي والتلفزيون.

"الأعلى للإعلام" يستدعي ريهام سعيد للتحقيق

وأعلنت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي، عن عقدها اجتماعًا طارئًا لها، غدًا السبت؛ للتحقيق في الشكوى التي تقدم بها المجلس القومي للمرأة، ضد برنامج صبايا والإعلامية ريهام سعيد.

وقالت الشكوى إن الحلقة تناولت قضية السمنة، ووجهت إهانات بالغة لقطاع كبير من المصريات، واستخدمت عبارات وأوصاف لا تليق، أدت إلى حالة استياء بالغة بين سيدات مصر.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة في اجتماعها غدًا، الشكاوى الواردة لها في هذا الشأن، كما تناقش استدعاء المذيعة ريهام سعيد في تمام الثانية ظهر الأحد؛ للتحقيق معها بشأن الشكوى.

اجتماع طارئ لنقابة الإعلاميين

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وعقد مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة القائم بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية، اليوم، اجتماعًا طارئًا لبحث الأمر، واتخاذ التدابير اللازمة لضبط المشهد الإعلامي، لضمان إعلام مهني مسؤول.

وقالت النقابة في بيان لها اليوم، إن الاجتماع جاء من منطلق المسؤولية الملقاة على نقابة الإعلاميين، في ضمان الارتقاء بالمستوى المهني للإعلاميين، وضمان أداء الإعلامي رسالته في تبصير المجتمع بقضاياه، في إطار الالتزام بأحكام الدستور، والبُعد عن الإسفاف أو التمييز بين المواطنين.

منع ريهام سعيد من الظهور وتقديم بلاغ للنائب العام

وقررت نقابة الإعلاميين، منع الإعلامية ريهام سعيد، من ممارسة النشاط الإعلامي، لحين تقنين أوضاعها بالنقابة، وذلك طبقًا لنص المادتين 2 و19 من قانون نقابة الإعلاميين.

كما قررت النقابة تقديم بلاغ للنائب العام المستشار نبيل الصادق، ضدها؛ وذلك لممارستها نشاطًا إعلاميًا بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة، والمقررة طبقًا للقانون 93 لسنة 2016.

وقالت النقابة في نص القرار، إن ذلك جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 93 لسنة 2016، بشأن إصدار نقابة الإعلاميين، وقرار مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2017، بتشكيل اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين واللائحة الداخلية للنقابة، بالإضافة إلى ما ورد بتقرير المرصد الإعلامي للنقابة، من تجاوزات مهنية وأخلاقية بالبرنامج المذكور.

وأضافت النقابة في قرارها، أنها قامت بالاطلاع على جداول القيد بها، وسجل التصاريح، والذي تبين من خلاله عدم قيد الإعلامية ريهام سعيد بجداول العضوية، وعدم حصولها على تصريح مؤقت لمزاولة النشاط الإعلامي، بالإضافة إلى الاطلاع على ما قرره اجتماع مجلس النقابة العاجل بتاريخ اليوم الجمعة الموافق 23 أغسطس 2019.

"الإعلاميين" تُحذر قناة الحياة

ووجهت النقابة خطابًا لقناة الحياة؛ نبهتها فيه بعدم السماح لغير الإعلاميين المُقيدين بالنقابة، أو الحاصلين على تصريح مزاولة المهنة لممارسة نشاط إعلامي، حتى لا تقع القناة تحت طائلة المسؤولية الجنائية، وذلك طبقًا للمادة 89 من القانون 93 لسنة 2016 الخاص بنقابة الإعلاميين.

وأبلغت النقابة القناة، بقرارها بوقف الإعلامية ريهام سعيد، عن ممارسة النشاط الإعلامي، وذلك لحين توفيق أوضاعها مع النقابة، طبقًا لنص المادتين 2 و19 من قانون نقابة الإعلاميين، حتى لا تقع القناة تحت المسؤولية القانونية، بالسماح لغير الإعلاميين بممارسة النشاط الإعلامي.