شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من ريهام سعيد بعد إيقافها وبرنامجها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الاعلامية ريهام سعيد عبر حسابها الشخصى على موقع الصور انستجرام صورة قديمة لها وهى تعانى من السمنة.

وعلقت ريهام سعيد على الصورة قائلة :«حسبى الله ونعم الوكيل.. توكلت عليك يارب يا اكبر وأعظم من أي حد انك السميع العليم».

وكانت قناة الحياة قد أعلنت في بيان بها منذ ساعات وقف برنامج «صبايا» لحين الانتهاء من تحقيقات الأعلى للإعلام مع ريهام سعيد على ما قالته عن النساء اللاتي يعانين من السمنة في حلقة برنامجها.

قالت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، إنه بالإشارة إلى ما ورد بتقرير المرصد الإعلامي للنقابة من تجاوزات مهنية وأخلاقية ببرنامج صبايا وحيث إنه بالبحث في جداول القيد بالنقابة تبين أن ريهام سعيد غير مقيدة بجداول النقابة كما أنها غير حاصلة على تصريح مزاولة المهنة وذلك بالمخالفة للقانون رقم 93 لسنة 2016، والذي حظر مزاولة النشاط الإعلامي دون القيد بالنقابة أو الحصول على تصريح منها.

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قررت النقابة منع الإعلامية ريهام سعيد من ممارسة النشاط الإعلامي لحين توفيق أوضاعها مع النقابة تطبيقًا لنص المادتين (2-19) من قانون نقابة الإعلاميين حتى لا تقع القناة تحت المسؤولية القانونية بالسماح لغير إعلامي بممارسة النشاط الإعلامي.

كما قررت النقابة إبلاغ النيابة العامة ضد المذكورة لممارستها النشاط بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة.

كما قررت التنبيه على القناة بعدم السماح لغير الإعلاميين المقيدين بالنقابة أو الحاصلين على تصريح مزاولة المهنة بممارسة النشاط.

يأتى هذا بعدما أعلنت إدارة شبكة قنوات الحياة أن مجلس الإدارة قد اتخذ قرارا بوقف برنامج صبايا ومقدمة البرنامج ريهام سعيد، على خلفية ما أثير حول حلقة قد تم تقديمها مؤخرا.

وقالت القناة، في بيان، إن الإيقاف سيستمر لحين انتهاء تحقيقات المجلس الأعلي للإعلام مع ريهام سعيد، ويتم إعلان موقف البرنامج وفقا لما ينتهي له الأمر.

وأضافت شبكة قنوات الحياة أنها تحترم كافة مشاهديها وتتعهد بدوام تقديم المحتوى المميز واللائق بجمهورها.