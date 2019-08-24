شكرا لقرائتكم خبر عن قبول جميع الأطفال المتقدمين للمدارس الرسمية للغات مرحلة رياض الأطفال بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور السيد الفيومى، وكيل وزارة التربية التعليم بأسوان، إنه تقرر قبول جميع الأطفال (فوق 5 سنوات) المتقدمين للالتحاق بالمدارس الرسمية للغات، وذلك بالتنسيق بين إدارة التجريبيات وتوجيه رياض الأطفال لاستيعاب كل الأعداد بعد توفير الأماكن اللازمة وطاقم التدريس.

وأشار إلى أن هذا يأتى تلبية لرغبة أولياء الأمور وكذلك حرصًا من المديرية على مصلحة هؤلاء الأطفال خاصة أنهم ليس لديهم أي فرصة أخرى للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال بمدارس اللغات بعد ذلك.