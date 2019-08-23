شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى"الأعلى للإعلام" تستدعى ريهام سعيد للتحقيق الأحد القادم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استدعاء المذيعة ريهام سعيد ، مقدمة برنامج صبايا فى تمام الثانية ظهر الأحد القادم للتحقيق ، معها بشأن الشكوى المقدمة من المجلس القومى للمرأة ضدها.
وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد قررت عقد اجتماعا طارئا لها غدا السبت، برئاسة جمال شوقى ، عضو المجلس، للتحقيق فى الشكوى التى تقدم بها المجلس القومى للمرأة ضد برنامج صبايا والذى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد على قناة الحياة.
وقالت الشكوى ، إن الحلقة تناولت قضية السمنة ووجهت مقدمة البرنامج ، إهانات بالغة لقطاع كبير من المصريات واستخدمت عبارات وأوصاف لا تليق أدت إلى حالة استياء بالغة بين سيدات مصر.
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