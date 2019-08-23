شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: اختيار 100 جزار من 286 متقدمًا للعمل فى دولة خليجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة القوى العاملة، تقدم 286 جزار دواجن للعمل بدولة خليجية براتب ومزايا مجزية، وفقًا لإعلان الوزارة عن قبول طلبات 100 وظيفة للعمل على هذه المهنة.

وذكرت الوزارة فى بيان اليوم، أنه من المقرر أن تقوم لجنة من الشركة الطالبة للوظيفة بالحضور للقاهرة يومى 15 و16 سبتمبر المقبل لإجراء الاختبارات للمتقدمين ممن تنطبق عليه الشروط، و الوزارة ستخطر المتقدمين تليفونيا للحضور لإجراء الاختبارات من قبل اللجنة المختصة تحت إشراف الوزارة.

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وكانت وزارة القوى العاملة قد أعلنت عن فتح باب قبول طلبات 100 جزار دواجن بإحدى دول الخليج، بمرتب أساسى للمهنة بما يوازى 10 آلاف و600 جنيه مصرى بدولة العمل، بالإضافة إلى توفير المسكن لأعزب، وتأمين صحي، وعقد العمل وإجازة سنوية بتذكرة طيران ذهاب وعودة، ومصاريف وأتعاب التوظيف والتأشيرة وتذكرة السفر على حساب الشركة الطالبة، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاه للشروط المطلوبة.

وأوضحت أنه يشترط فى المتقدم خبرة من 3 إلى 4 سنوات فى مهنة جزار دواجن، وأن يكون السن من 25 إلى 40 سنة، ومؤهل متوسط أو أقل أو إجادة القراءة والكتابة، ويجتاز الاختبارات العملية ومقابلات التوظيف من اللجنة المختصة.