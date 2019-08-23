شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..رئيس هيئة ميناء القاهرة الجوي: وصول آخر أفواج الحجاج في 30 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد فوزي، رئيس هيئة ميناء القاهرة الجوي، تفاصيل استقبال باقي أفواج حجاج بيت الله الحرام من المصريين.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار"، على قناة صدى البلد، أن عملية وصول أفواج الحجاج المصريين إلى ماطر القاهرة تسير بشكل طبيعي وبدون أي مشاكل أو تأخيرات في الإجراءات أو استلام الحقائب، متابعا: "حتى الآن وصل أكثر من 60 ألف حاج، وفي انتظار وصول 40 ألف حاج من الأراضي المقدسة".

وأشار رئيس هيئة ميناء القاهرة الجوي، إلى وصول آخر فوج من الحجاج المصريين في 30 أغسطس المقبل، مؤكدا على أن قطاع الطيران المدني وضع خطط طويلة المدى استعدادا لكافة الأحداث التي تشهدها مصر.

وأوضح فوزي أن مطار القاهرة شهد استقبال أكثر من مليون مودع ومستقبل للحجاج هذا العام، وتم توفير كافة سبل الراحة لهم.