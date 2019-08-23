شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن الوطنى بالعراق يطالب بإلغاء الموافقات الخاصة بتحليق الطائرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس الأمن الوطنى العراقى اجتماعه الدورى برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية عادل عبدالمهدى، وبحث المجلس المواضيع المعدّة لجدول أعماله.

وأكد مجلس الأمن الوطنى العراقى أن جميع التشكيلات العسكرية ومن ضمنها الحشد الشعبي كان لها الدور الكبير بمحاربة الإرهاب وتحرير الأراضي والمدن العراقية من الإرهاب وأن الحكومة العراقية مسؤولة عن حمايتها.

وشدد على ضرورة متابعة تطبيق قراره في جلسة التقييم الأمنى الخامسة المتعلق بإلغاء الموافقات الخاصة بتحليق جميع أنواع الطيران في الأجواء العراقية إلا بموافقة القائد العام للقوات المسلحة العراقية أو من يخوله أصوليا، واتخاذ الإجراءات والخطوات الكفيلة بنقل الأسلحة والعتاد إلى أماكن خزن مؤمّنة خارج المدن.

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وبحث المجلس تولى وزارة الدفاع العراقية وضع الخطط والإجراءات المناسبة لتسليح قيادة الدفاع الجوي بما يتناسب مع الوضع الحالى والمستقبلى .

ووافق مجلس الأمن الوطنى العراقى على قيام وزارة الدفاع بإبرام مذكرة للتفاهم العسكرى مع نظيرتها وزارة الدفاع اللبنانية .

وأقر مجلس الأمن الوطنى السياسة الوطنية لتأهيل المجتمع بعد تحرير المدن من عصابات داعش الإرهابية.