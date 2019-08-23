شكرا لقرائتكم خبر عن وقف برنامج ريهام سعيد "صبايا" على قناة الحياة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة شبكة قنوات الحياة، أن مجلس الإدارة قد اتخذ قرارا بوقف برنامج صبايا و مقدمة البرنامج ريهام سعيد، و ذلك على خلفية ما أثير حول حلقة قد تم تقديمها مؤخرا.
و يستمر الإيقاف إلى حين انتهاء تحقيقات المجلس الاعلي للإعلام معها و يتم إعلان موقف البرنامج وفقا لما ينتهي له الأمر، كما تؤكد شبكة قنوات الحياة انها تحترم كافة مشاهديها و تتعهد بدوام تقديم المحتوى المميز و اللائق بجمهورها.
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