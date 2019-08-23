شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تخصص رقم واتس آب لتلقى شكاوى برنامج حجز التذاكر عبر الموبايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة تكنولوجيا معلومات النقل «ترانس آي تي» الذراع التكنولوجي لوزارة النقل توفيرها خدمة واتس آب على رقم 01095444407 لاستقبال الشكاوى والمقترحات الخاصة ببرنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل. Advertisements وأضافت شركة ترانس آى تى إحدى شركات هيئة السكك الحديدية المتخصصة في مجال نظم المعلومات والتي قامت بتنفيذ هذا التطبيق أو برنامج الحجز أنها تكثف العمل حاليا لتطوير هذا التطبيق لكي يتم حجز تذاكر القطارات الغير مكيفة أيضاً الى جانب حجز تذاكر القطارات المكيفة والذي يتم حاليا عن طريق هذا التطبيق.

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