"شديد الحرارة جنوبا".. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 36

شبين الكوم 24 35

طنطا 24 34

دمنهور 25 33

الإسكندرية 25 32

بلطيم 25 32

مطروح 23 30

السلوم 22 32

سيوة 23 39

بورسعيد 25 32

دمياط 24 31

الزقازيق 24 36

الإسماعيلية 23 37

السويس 24 36

العريش 23 33

رفح 22 32

رأس سدر 25 36

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نخل 20 36

نويبع 28 37

طابا 24 36

كاترين 19 35

الطور 27 34

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 28 37

مرسى علم 28 35

الفيوم 25 37

بنى سويف 24 37

المنيا 24 37

أسيوط 25 38

سوهاج 26 38

قنا 26 39

الأقصر 26 41

أسوان 28 41

أبو سمبل 27 40

الوادي الجديد 26 39

شلاتين 28 38

أبو رماد 29 37

حلايب 30 35

رأس حدربة 29 36