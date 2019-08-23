مصر في أسبوع| السيسي يحسم جدل نظام التعليم الجديد.. وأزمة ريهام سعيد وإنجاز منتخب اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهدت مصر، الأسبوع الماضي، عددًا من الأحداث المهمة كان أبرزها، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي المرحلة الثانية من المشروع القومي للصوب الزراعية، كما كرم الرئيس السيسي عددًا من أساتذة الجامعات بمناسبة عيد العلم، واستقبل الرئيس المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين وأعضاء الجهاز الفني، المتوج ببطولة كأس العالم لكرة اليد، ومنحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى.

الرئيس السيسي يفتتح المرحلة الثانية من المشروع القومي للصوب الزراعية

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم (السبت) عددا من المشروعات القومية تشمل 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، إضافة إلى مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات التى يتم إنتاجها من المشروع ومجمع لإنتاج البذور، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي: مشروعات الصوب الزراعية تغطي احتياجات 20 مليون مصري

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مشروعات الصوب الزراعية التي تنفذ على مساحة 100 ألف فدان لا تكفي لسد احتياجات الشعب المصري كله: "إحنا المشاريع دي في إطار بناء قدرة الدولة زي ما شوفتوا الـ100 ألف فدان صوب يكفي لـ20% من الشعب المصري يعني 20 مليون"، للتفاصيل اضغط هنا..

الرئيس السيسي يتفقد منطقة الخدمة بالصوب الزراعية

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي منطقة الخدمة بالصوب الزراعية، حيث استمع الرئيس السيسي إلى شرح تفصيلي من المهندس خالد فوزي أحمد مدير القطاع الإسباني في قطاع محمد نجيب الزراعي حول عمل منطقة الخدمة، للتفاصيل اضغط هنا..

غضب ووعيد وتوجيهات.. 33 رسالة من السيسي للجيش والمصريين

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، المرحلة الثانية من مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية في الساحل الشمالي، بقدرة 1300 صوبة زراعية بما يوفر نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة، للتفاصيل اضغط هنا..

الفريق أسامة ربيع رئيسًا لهيئة قناة السويس

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت قرارًا جمهوريا بتعيين الفريق أسامة ربيع رئيسًا لهيئة قناة السويس خلفًا للفريق مهاب مميش، للتفاصيل اضغط هنا..

وزارة الآثار تصدر بيانًا رسميًا بشأن تلوين واجهات قصر البارون

أكد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية المشرف العام علي مشروع تطوير القاهرة التاريخية بوزارة الآثار أن ألوان الواجهات الخاصة بقصر البارون هي نفس الألوان الأصلية لها، موضحا أن القائمين على عمليات الترميم بالقصر اتخذوا كافة الإجراءات اللازمة من اختبارات وتحاليل وتوثيق فوتوغرافي ومعماري لمظاهر التلف لوضع الخطط اللازمة وعمل العينات المطلوبة بأساليب الترميم العلمية المتبعة، والتي أظهرت الألوان الأصلية لجميع الواجهات، للتفاصيل اضغط هنا..

الرئيس السيسي يكرم عددًا من أساتذة الجامعات بمناسبة عيد العلم

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الأحد، احتفال مصر بعيد العلم، وكرم، خلال الاحتفال، عددا من العلماء الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي لعلماء مصر في عيدهم: الإنسان أغلى ما تمتلكه مصر

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية لعلماء مصر قائلًا: "اسمحوا لي باسمي وباسم الشعب المصري العظيم أن نتوجه جميعًا بمناسبة الاحتفال بعيد العلم بتحية تقدير لعلماء مصر، الذين يستحقون منا كل اعتزاز وفخر لجهدهم الدؤوب لإعلاء اسم مصر"، للتفاصيل اضغط هنا..

بتكليف من السيسي.. الحكومة تبدأ تطوير ميدان التحرير

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة البدء في تطوير ميدان التحرير، ضمن جهود تطوير القاهرة التاريخية، التي تقوم بها الحكومة حالياً، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي مُهنئًا منتخب اليد ببطولة العالم: أداء رجولي وقيادة مميزة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة لمنتخب الناشئين الوطني لكرة اليد لحصوله علي بطولة كأس العالم، اليوم الأحد، للتفاصيل اضغط هنا..

الرئيس السيسي: قمة "تيكاد 7" منصة هامة لدعم أفريقيا وتطلعاتها التنموية

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن خالص تقديره لشعب وحكومة اليابان لاستضافتها اجتماعات مؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية الأفريقية "تيكاد 7"، المقرر عقدها خلال الفترة من 28 حتى 30 أغسطس الجاري، للتفاصيل اضغط هنا..

"التموين" تحسم جدل دعم الخبز.. و12 معيارًا للاستبعاد من الدعم

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة حددت 12 معيارًا لاستبعاد المواطن من منظومة الدعم، منها ملكية سيارة حديثة، والبطاقة الضريبية، للتفاصيل اضغط هنا..

التموين تعلن ارتفاع المحلات المشاركة في الأوكازيون إلى 2620

قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون قطاع التجارة الداخلية، إن عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفي ارتفع إلى 2620 محلا، منها 2452 "قطاع خاص" و119 محلًا قطاع أعمال و13 محلا تعاونيا و36 محلا استثماريا، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يحسم الجدل: استمرار نظام التقييم الجديد في مرحلة الثانوية العامة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للتفاصيل اضغط هنا..

بالرسوم والمستندات.. الحكومة تعلن مراحل وتفاصيل "تصالح مخالفات البناء"

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافًا سلط، من خلاله الضوء على الملامح العامة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، قانون رقم 17 لسنة 2019، وتنقسم مراحل التصالح إلى أربعة مراحل، تبدأ المرحلة الأولى بتقديم الطلب وسداد رسم الفحص في مدة لا تتجاوز 6 أشهر من إقرار اللائحة التنفيذية للقانون في 8 يوليو 2019، للتفاصيل اضغط هنا..

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بتهمة رشوة.. مكرم: الرقابة الإدارية قبضت على أمين الأعلى للإعلام

قال مكرم محمد أحمد، الكاتب الصحفي ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن ضباط هيئة الرقابة الإدارية ألقوا القبض على أحمد سليم، الأمين العام للمجلس، بتهم رشوة، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يستقبل منتخب اليد ويوجه بتوفير كافة الإمكانيات لأبطال مصر- صور

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين وأعضاء الجهاز الفني، المتوج ببطولة كأس العالم لكرة اليد، حيث منحهم الرئيس بمنحهم الرياضة من الطبقة الأولى، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يمنح ناشئي اليد وسام الجمهورية من الطبقة الأولى

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين، الحاصل على بطولة كأس العالم، وأكد الرئيس السيسي دعمه للاعبين، للتفاصيل اضغط هنا..

رسمياً.. السيسي يصدّق على قانون الجمعيات الأهلية (نص كامل)

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يوجه بتأسيس العاصمة الإدارية لتكون مركزًا معلوماتيًا متطورًا

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ مشروعات الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتأسيس العاصمة الإدارية لتكون مركزاً معلوماتياً متطوراً يربط بين مؤسسات الدولة وفق أحدث النظم المطبقة عالمياً، للتفاصيل اضغط هنا..

الأعلى للإعلام يعفي "سليم" ويختار عصام فرج أمينا عاما

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعا عاجلا برئاسة مكرم محمد أحمد رئيس المجلس بشأن إلقاء القبض على الأمين العام للمجلس بتهمة الرشوة، للتفاصيل اضغط هنا..

توجيه رئاسي للحكومة بشأن إنهاء قوائم الانتظار والتأمين الصحي

‎اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية، والصحة والسكان، للتفاصيل اضغط هنا..

بسبب الإقبال الكبير.. مد فترة التقدم لمبادرة "صنايعية مصر"

أعلن صندوق التنمية الثقافية، اليوم الأربعاء، مد فترة الاشتراك بمبادرة "صنايعية مـصر" للتدريب المهني والحرفي، حتى 29 أغسطس الجاري؛ نظرا للإقبال الكبير على المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية الشهر الماضي كحملة لحماية التراث وإعادة إحيائه؛ لإتاحة الفرصة لأكبر عدد للاستفادة من المنحة، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يصدر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 33 مكرر (أ) الصادر بتاريخ 19 أغسطس 2019 تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 148 السنة 2019 بإصدار قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يؤكد مساندة مصر لجهود التنمية في توجو وتعزيز التبادل بين البلدين

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، ياوا تسيجان رئيسة الجمعية الوطنية التوجولية، بحضور الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وعدد من رؤساء اللجان وأعضاء البرلمان بتوجو، للتفاصيل اضغط هنا..

أبرزها طرح نقود فئة 1000 جنيه.. 12 شائعة في أسبوع (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الخميس، فيديو تنفي خلاله، عددًا من الشائعات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، والتي كان منها طرح نقود فئة 1000 جنيه، ووقف تنفيذ مشروع الاستزراع السمكي شرق التفريعة، للتفاصيل اضغط هنا..

بحثا 6 مبادرات رئاسية.. تفاصيل لقاء السيسي ومدير "الصحة العالمية"- صور

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وذلك بحضور وزيرة الصحة والسكان، للتفاصيل اضغط هنا..

غدًا.. السيسي يصل فرنسا للمشاركة في قمة "السبع الكبار"

يصل الرئيس عبد الفتاح السيسي غداً السبت، إلى مدينة (بياريتز) الفرنسية؛ للمشاركة في اجتماعات مجموعة السبع الكبرى لعام 2019، التي تترأسها فرنسا بعد أن قادته كندا في عام 2018، وتسلم فرنسا الرئاسة العام القادم للولايات المتحدة الأمريكية، للتفاصيل اضغط هنا..

من الانتقادات إلى التحقيق.. تفاصيل أزمة ريهام سعيد بعد حديثها عن أصحاب السِمنة

أثارت الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج "صبايا"، جدلًا واسعًا وتعرضت لهجوم شديد بعد حديثها عن الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد (السمنة)، للتفاصيل اضغط هنا..

أول تحرك من "قومي المرأة" تجاه ريهام سعيد بعد حلقتها عن "السمنة"

تقدم المجلس القومي للمرأة، بشكوى للجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد برنامج "صبايا" الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد على قناة الحياة، للتفاصيل اضغط هنا..

الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة.. 6 مميزات للجمعيات الأهلية في القانون الجديد

نشرت الجريدة الرسمية يوم 19 أغسطس الجاري، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، للتفاصيل اضغط هنا..