جمارك السويس تُفرج عن 1492 سيارة ملاكي وميكروباص خلال يوليو 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس برئاسة على شكيو، خلال شهر يوليو 2019 عن 1273 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجًا نهائيًا للاستخدام الشخصي والتجاري.

وبلغت قيمة هذه السيارات 228 مليون 557 ألف و181 جنيهًا، فيما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 95 مليون و 298 ألف و 469 جنيهًا.

وبلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 59 مليون و 302 آلاف و490 جنيهًا والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة 41 ألف و 282 جنيه بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 154 مليون و 642 ألف و 241 جنيهًا.

وأفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيًا، خلال يوليو 2019 عن 219 سيارة نقل وميكروباص للإستخدام التجارى بقيمة 67 مليون و 463 ألف و 310 جنيهًا.

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وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 18مليون و686 ألف و376، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها 12 مليون و201 ألف و307 جنيهًا والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة 576 ألف و 175 جنيهات بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 31 مليون و 463 و 858 جنيهًا.

وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، قد أفرجت نهائيًا خلال شهر يوليو 2019 عن 1492 سيارة ركوب ملاكى وميكروباص ونقل بقيمة إجمالية بلغت 296 مليون 20 ألف و 491 جنيها خلال يوليو 2019.

ويبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالي 186 مليون و 106 ألف و 99 جنيه.

من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر يوليو 2019 حوالى 181 سيارة كما تم إعادة تصدير 77 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.

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