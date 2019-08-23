درب البحر الأحمر ضمن أفضل المقاصد العالمية لعام 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

اختارت مجلة التايم الأمريكية، درب البحر الأحمر، ضمن أفضل الأماكن السياحية التي توصي بزيارتها في عام 2019 من بين 100 وجهة سياحية، يجب أن تحظى بتجربة السائحين لها الآن.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، يُعتبر درب البحر الأحمر هو أول درب للمشي الطويل hiking في مصر ويقع بالقرب من مدينة الغردقة.

من جانبها، أكدت وزيرة السياحة، أن الثراء والتنوع والأصالة التي تقدمها مصر للعالم أصبحت تتصدر عناوين الصحف والمجلات العالمية.

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وقدمت الوزيرة، الشكر للرحالة والمغامر البريطاني بن هوفلر، وهو أحد الذين شاركوا في تأسيس الدرب، والمغامر المصري عمر السمرة على ما بذلوه من جهد لتطوير ودعم سياحة المغامرات في مصر، كما قدمت التهنئة للمجتمعات المحلية المصرية التي ساهمت في إعادة الحياة إلى مثل هذه المسارات والدروب.

ونوهت إلى أن مشروع درب البحر الأحمر هو مشروع سياحي مجتمعي يهدف إلى الحفاظ على البيئة وتنمية ودعم المجتمعات المحيطة به وخلق فرص عمل فى صناعات يعمل فيها سكان المنطقة، وهذا يتماشى مع رؤية وزارة السياحة لوضع مصر على طريق السياحة المستدامة.

وتابعت: المشروع يقدم تجربة حقيقية للمغامر أو الرحالة للتواصل والتعرف على ثقافة المنطقة وهو ما يتفق مع مفهوم حملة People to People والتي تهدف إلى تسليط الضوء على التنوع الذي يتمتع به الشعب المصري، وتعريف السائح بالمناطق السياحية المختلفة لإبراز ميزاتها التنافسية وخصائصها.