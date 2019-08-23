انتشال جثة غريق بترعة في الصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة بمساعدة الأهالي، مساء الجمعة، جثة شخص لقي مصرعه غرقا بترعة في مركزالصف جنوب المحافظة. تلقى مدير قطاع شرق الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بترعة "الكمين" بجوار كنيسة الصف. تبين بالمعاينة أن الجثة لشخص يدعى "إسلام.أ" مقيم شارع الغاز دائرة المركز، وتم إيداعها ثلاجة المستشفى. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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