ضبط "نصاب" هارب من 60 حكما قضائيا بالعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة في الإيقاع بأحد أخطر المتهمين في قضايا النصب والاحتيال بمنطقة العجوزة.

وردت معلومات للعقيد عمرو البرعي مفتش مباحث فرقة الوسط، أكدتها تحريات المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث العجوزة بأن شابا يبلغ من العمر 27 سنة، صادر ضده 60 حكما قضائيا متنوعا، يتردد على شركة أسسها منذ فترة قصيرة بشارع لبنان.

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عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية قادها المقدم محمد أبو وزيد وكيل فرقة الوسط، والرائد باسم أبو الدهب رئيس مباحث نقطة المهندسين، من ضبط المتهم حال تواجده بالشركة وبحوزته سلاح ناري "طبنجة" و3 طلقات.

أمام العميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية بالجيزة أقر المتهم بالأحكام الصادرة ضده، وتبين أنه استولى على مبالغ مالية من ضحاياه تقدر بملايين الجنيهات.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد الشريف، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.