أخبار مصر | عزة كرم: سأبذل قصارى جهدي لنشر مبادئ الحب والتسامح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عزة كرم: سأبذل قصارى جهدي لنشر مبادئ الحب والتسامح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الدكتورة المصرية عزة كرم كلمة عقب إعلان فوزها بمنصب الأمين العام لمنظمة "أديان من أجل السلام"، توجهت خلالها بخالص الشكر والتقدير لأعضاء المنظمة على اختيارها لهذا المنصب وعلى الثقة التي منحوها إياها، وتعهدت بأن تكمل المسيرة بكل مثابرة وإخلاص، وأن تبذل قصارى جهدها خلال توليها المنصب من أجل نشر مبادئ الحب والتسامح والعدل التي تقرها كافة الأديان.

وكانت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم قد التقت الدكتورة عزة كرم، عقب أن تم انتخابها بأغلبية أعضاء المنظمة في الجلسة الختامية لأعمال فعاليات الجمعية العالمية العاشرة للمنظمة 21 أغسطس 2019.

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وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عن كامل فخرها واعتزازها بما حققته الدكتورة عزة كرم ووصلت إليه خلال رحلة عملها المشرفة، كأول مصرية تتقلد رئاسة واحدة من أهم المنظمات الداعية للسلام في العالم وتضم أكثر من 800 قائد ديني من مختلف الدول.



