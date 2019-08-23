أخبار مصر | اجتماع طارئ لـ'الإعلاميين' للتحقيق في تجاوزات ريهام سعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماع طارئ لـ'الإعلاميين' للتحقيق في تجاوزات ريهام سعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس نقابة الإعلاميين، عن عقد اجتماع طارئ لبحث ما جاء في حلقة ريهام سعيد الأخيرة من تجاوزات ضد المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لضبط المشهد الإعلامى لضمان أعلام مهنى مسئول.

وقالت النقابة في بيان لها اليوم، إن الاجتماع يأتي من منطلق المسئولية الملقاة على نقابة الإعلاميين فى ضمان الارتقاء بالمستوى المهنى للإعلاميين، وضمان أداء الإعلامى رسالته فى تبصير المجتمع بقضاياه فى إطار الالتزام بأحكام الدستور، والبعد عن الإسفاف أو التمييز بين المواطنين.

أضافت النقابة أن الإجتماع سينعقد بناء على تقرير لجنة الرصد والمتابعة، بشأن ماورد بحلقة برنامج صبايا تقديم ريهام سعيد، المذاع على قناة الحياة "من ألفاظ وعبارات وأوصاف لاتليق وتحمل إهانة وتمييزًا ضد المرأة المصرية فى الوقت الذى لا تدخر فيه القيادة السياسية جهدًا في الارتقاء والعلو من شأن المرأة المصرية فى جميع المحافل الداخلية والخارجية" بحسب نص البيان.