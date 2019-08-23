أخبار مصر | رئيس اقتصادية الحركة الوطنية: "استثمر فى أفريقيا" فرصة لزيادة معدلات الاستثمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس اقتصادية الحركة الوطنية: "استثمر فى أفريقيا" فرصة لزيادة معدلات الاستثمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الدكتور مصطفى أبو زيد رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية، باستعداد الحكومة المبكر لمؤتمر "استثمر في أفريقيا" والذي تقرر عقده في العاصمة الإدارية الجديدة يومي 22 و 23 نوفمبر القادم.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية أن الاستعدادات التي أعلنت عنها وزيرة الاستثمار في لقائها مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تشير إلى حضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية ونحو 2000 شخص من ممثلى شركاء مصر فى التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم.

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وهذا ينم عن استعدادات كبرى ويستكمل النجاح الذي شهده مؤتمر أفريقيا 2018 الذي انعقد نهاية العام الماضي واستضفته مصر في شرم الشيخ.

وأكد الدكتور مصطفى أبو زيد على أهمية التوجيهات التي صدرت من رئيس الوزراء بالعمل على إبراز دور مصر خلال المؤتمر والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، وقال أن هذا يدعم الاستثمار خاصة وأن الرئيس والحكومة وضعوا في الأولوية إنشاء بوابة لعرض كافة فرص الخريطة الصناعية والاستثمارية في مصر، وفي نفس التوقيت المؤتمر يفتح الباب أمام رجال الأعمال المصريين لخلق فرص استثمارية أكبر في أفريقيا.

وقال الدكتور مصطفى أبو زيد أن مؤتمر استثمر في أفريقيا يحتل أهمية خاصة لانعقاده في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي وتركيزه في جلساته على شباب رواد الأعمال، وجلسات مشروعات الطاقة المتجددة وتكنولوجيات المعلومات فى القارة، ومصر تمنح أولويات لهذه القطاعات في خططها الآن والقارة الافريقية في حاجة لمليارات من الاستثمارات في هذه القطاعات.