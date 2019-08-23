أخبار مصر | بعد اختيار مجلة التايم.. "السياحة": مصر أصبحت تتصدر عناوين الصحف العالمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد اختيار مجلة التايم.. "السياحة": مصر أصبحت تتصدر عناوين الصحف العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختارت مجلة التايم Time درب البحر الأحمر" Red Sea Mountain Trail" ضمن أفضل الأماكن السياحية التى توصى المجلة بزيارتها فى عام ٢٠١٩ من بين ١٠٠ وجهة سياحية يجب أن تحظى بتجربة السائحين لها الآن.

ويعتبر درب البحر الأحمر هو أول درب للمشي الطويل hiking في مصر ويقع بالقرب من مدينة الغردقة.

ومن جانبها أكدت وزارة السياحة على أن الثراء والتنوع والأصالة التي تقدمها مصر للعالم أصبحت تتصدر عناوين الصحف والمجلات العالمية.

Advertisements

وقدمت الوزيرة الشكر للرحالة والمغامر البريطاني بن هوفلر وهو أحد الذين شاركوا في تأسيس الدرب، والمغامر المصري عمر السمرة على ما بذلوه من جهد لتطوير ودعم سياحة المغامرات في مصر، كما قدمت التهنئة للمجتمعات المحلية المصرية التي ساهمت في إعادة الحياة الى مثل هذه المسارات والدروب.

وأشارت الوزارة، إلى أن مشروع درب البحر الأحمر هو مشروع سياحي مجتمعي يهدف إلى الحفاظ على البيئة وتنمية ودعم المجتمعات المحيطة به وخلق فرص عمل فى صناعات يعمل فيها سكان المنطقة، وهذا يتماشى مع رؤية وزارة السياحة لوضع مصر على طريق السياحة المستدامة، حيث أن التنمية الاقتصادية للمجتمعات المحلية هو جزء من الهدف الأشمل لوزارة السياحة وهو' توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به"

كما انه يقدم تجربة حقيقية للمغامر أو الرحالة للتواصل والتعرف على ثقافة المنطقة وهو ما يتفق مع مفهوم حملة People to People والتي تهدف إلى تسليط الضوء على التنوع الذي يتمتع به الشعب المصري، وتعريف السائح بالمناطق السياحية المختلفة لإبراز ميزاتها التنافسية وخصائصها Branding by Destination وهو أحد ركائز محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير القطاع.

